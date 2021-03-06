Главе Закарпатской ОГА поручили установить причины вспышки COVID-19 в области

06.03.2021, 18:06, Новости дня

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Главе Закарпатской области Анатолию Полоскову поручили проанализировать причины роста заболеваемости в регионе и в случае необходимости принять соответствующие кадровые решения. С 8 марта Закарпатская область будет в “красной” зоне эпидемической опасности распространения COVID-19. Об 6 марта сообщил правительственный портал по результатам внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Председателю Закарпатской облгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер и, кроме того, проанализировать причины роста заболеваемости в области и в случае необходимости принять соответствующие кадровые решения”, – говорится в сообщении.

5 марта региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить ограничения в области. В Закарпатской облгосадминистрации сообщали, что койко-места для пациентов с коронавирусом в области заполнены на 81%.

В “красную” зону по состоянию на 6 марта входят также Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,4 млн человек, 26,9 тыс. пациентов умерли, почти 1,2 млн выздоровело.

В Закарпатской области коронавирус подтвержден у 43 504 человек, 982 пациента умерли, 32 116 выздоровели.

По данным Минздрава на 5 марта, в Закарпатской области 2-го, 3-го и 4 марта наблюдалось превышение уровня госпитализаций (90,4; 90,8 и 92,7 на 100 тыс. населения). Койко-места с кислородом в регионе по состоянию на 4 марта были загружены на 63,3%.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

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