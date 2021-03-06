 

Володин опроверг слова Рашкина о возможном повышении пенсионного возраста

06.03.2021, 18:04, Разное
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Подобные заявления нет имеют под собой никаких оснований, сказал Володин. Вопроса повышения пенсионного возраста в повестке депутатского корпуса нет, подчеркнул спикер.

“Напротив, на недавней встрече с президентом мы обсуждали меры поддержки пенсионеров, в том числе индексацию пенсий работающим пенсионерам», – добавил председатель ГД.

Он напомнил, что за последние годы парламентарии приняли законы по адресной поддержке людей старшего возраста. Пенсионеров освободили от налога на имущество, ввели льготы на проезд, лекарственное обеспечение и протезирование, перечислил Володин.

Кроме того, неработающие пенсионеры теперь имеют льготы по оплате ЖКХ и капитального ремонта, в каждом регионе установлен перечень услуг адресной соцподдержки, сказал спикер Госдумы. Депутаты продолжат эту работу, заверил председатель ГД.

Володин призвал не придумывать проблемы, пугая ими людей старшего возраста. Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит большая ответственность, резюмировал спикер.



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