 

В российском модуле на МКС заделали первую трещину

06.03.2021, 18:04, Разное
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В российском модуле Международной космической станции “Звезда” была заделана первая трещина, сквозь которую в открытый космос утекал кислород, передает “Царьград”. Этому предшествовал конфликт с американскими специалистами, находящимися на Земле. Те не дали разрешения просверливать концы трещины перед наложением заплатки, так как опасались ее дальнейшего увеличения.



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