 

“Улучшает теплоизоляцию на 25%”: Российские специалисты разработали новый сохраняющий тепло стройматериал

06.03.2021, 18:02, Разное
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Российские специалисты разработали новый строительный материал на основе полимерного сырья. По словам разработчиков, конструкции из него обладают на четверть лучшими теплоизоляционными свойствами по сравнению с аналогами.
Как информировали эксперты, представляющие Пермский национальный исследовательский университет (ПНИПУ), новый экологически безопасный строительный материал был создан на основе пеностекла, позволившего обеспечить большую на 25% эффективность по сравнению с подобными. Стоит отметить, что исходное сырье обладает большими преимуществами не только в вопросе конструкционности, но и является хорошим “упрочнителем” бетона. При этом пеностекло было использовано авторами в виде гранул, заполняющих поры теплоизоляционных смесей. В процессе испытаний материал продемонстрировал как улучшение способности сохранять тепло в здании, так и повышение прочности соответствующих строительных изделий из него. Эксперты отметили, что наибольшую эффективность показал состав, включающий упомянутый полимерный компонент в количестве 30% от общей массы.

“Наша разработка позволила переработать экологичное сырье – бытовые отходы из стекла – в долговечный и безопасный материал, который поможет утеплить жилье”, – добавили представители ВУЗа-разработчика. Как полагают создатели инновационного материала, он сможет быть успешно использован не только в строительстве, но и в сельcкохозяйственном и жилищно-коммунальном секторах.

Источник: nauka.tass.ru



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