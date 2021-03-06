 

Полицейские поздравили коллег-женщин с Международным женским днем

06.03.2021, 17:50, Новости дня
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Сотрудники МВД РФ в преддверии Международного женского дня поздравили с 8 марта женщин-сотрудниц полиции. В своих поздравлениях мужчины отметили, что женщины наполняют окружающий мир позитивом, делают его светлее, гармоничнее и добрее, добиваясь в тоже время высоких результатов в служебной деятельности.

Как подчеркивают полицейские, представительницы слабого пола преодолевают все возникающие на пути трудности, сохраняя при этом женственность и очарование, а если потребуют обстоятельства, могут проявить поистине бойцовский характер, пишет «МВД Медиа».

В сообщении говорится о сотрудницах, проявивших себя на службе. Так, лейтенант полиции Таисия Шипулина работает участковым уполномоченным полиции в Калининграде. В прошлом году она, на тот момент новичок на службе, стала очевидцем ДТП. Женщина остановила свой автомобиль, чтобы узнать, не нужна ли помощь пострадавшим в аварии, а вышло, что спасла человеку жизнь. Один из водителей, желая разобраться с другим участником дорожного происшествия, напал на него с ножом. Вокруг было много людей, но лишь Шипуллина не побоялась вмешаться, не имея при себе табельного оружия. Женщина обезвредила злоумышленника, используя старый электрошокер – нападавший принял его за пистолет. Позже мужчину забрали сотрудники полиции, пострадавшего же забрали врачи.

Также сообщается о старшем оперуполномоченном УЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве Светлане Исаевой, на счету которой десятки раскрытых преступлений. Благодаря ей в бюджет были возвращены миллионы рублей. Какие бы хитроумные схемы не выстраивали злоумышленники, как бы ни пытались запутать следы, знания, опыт и профессионализм помогают ей раз за разом выходить победителем в схватке интеллектов и характеров. «Мы всегда должны быть на шаг впереди преступников, быть умнее их», – подчеркнула Исаева.

«Сохраняя женственность, они преодолевают любые преграды. Девушки в МВД способны нейтрализовать хулиганов и преступников, положить на лопатки любого мужчину, достигают высот в спорте, и благодаря своему острому уму раскрывают сложнейшие преступления», – отмечает в свою очередь Telegram-канал «Опер пишет».

 



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