Land Rover выпустит «растянутый» внедорожник Defender

06.03.2021, 17:20, Новости дня

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Известная британская марка Land Rover анонсировала выход удлиненного внедорожника Land Rover Defender с кодовым индексом 130.

Вместе с тем автомобиль изначально поступал с трехдверным и пятидверным салоном. Что касается новой модели, то она также сможет похвастаться увеличенным клиренсом. Ряд эксперты предположили, что внедорожник получит трехрядный салон. Официальное поступление в продажу удлиненного внедорожника Defender состоится через 1,5 года.

Первыми приобрести данный автомобиль смогут в США, на Ближнем Востоке и в Китае. Напомним, в РФ продается модель Defender в трех модификациях. Минимальная стоимость автомобиля составляет 4,47 млн рублей. Остальные детали остаются неизвестными.