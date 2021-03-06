Новый Citroen C5 показали на первых фото

06.03.2021, 17:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пользователям стали доступны фотографии обновленной модели Citroen С5, которая впервые получит вид современного кроссовера.

Эксперты связывают данное решение с тем, что большинство производителей переходят к паркетникам, которые демонстрируют повышенный интерес на глобальном рынке. По снимкам фотошпионам очевидно, что модель получит более агрессивную внешность, однако прототип представлен в кузове хетчбэк. Ранее рассекретили, что автомобиль получит платформу EMP2, а также схожие силовые агрегаты.

Вместе с тем покупатели смогут приобрести исключительно бензиновые версии кроссовера, тогда как дизельные модели не поступят на рынок. Официальная презентация новой модели состоится уже весной текущего года.