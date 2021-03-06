Нардеп Бондарев о набсовете “Укрзалізниці”: Нет профессионального уровня, опыта, а также идей. Эти люди пришли крышевать коррупцию

06.03.2021, 17:16, Новости дня

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Нардеп от “Батьківщини” Константин Бондарев заявил, что наблюдательный совет “Укрзалізниці” не имеет профессионального уровня для управления компанией и консервирует коррупцию. Так он прокомментировал изданию “Главком” заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию ситуации в “Укрзалізниці” в 2017–2020 годах.

Бондарев отметил, что на заседание “по непонятным причинам” пригласили только членов набсовета, но не представителей правления.

“Очень интересно было, что председатель наблюдательного совета общался с нами через Skype-связь и через переводчика, потому что он украинским не владеет”, – подчеркнул политик.

По его словам, члены комиссии не получили от наблюдательного совета информации о плане реформ.

“У нас был вопрос – почему за последние хотя бы два года вообще не было реализовано никакого плана реформ? К сожалению, на это мы ответа не получили. Но мы четко увидели, что нет профессионального уровня, опыта, а также идей. Эти люди – работники, они пришли туда, чтобы крышевать именно коррупционные вещи”, – считает Бондарев.

Вместо сокращения расходов и внедрения реформ набсовет компании только предлагает повышать тарифы для бизнеса, отметил он.

“Я утверждаю, что надо снижать расходы. А тариф для украинского бизнеса тоже нужно снижать. Потому что наш производитель должен быть конкурентным на внешних рынках”, – сказал народный депутат.

“Главком” отмечает, что новое правление компании дало старт реформе “Укрзалізниці”, создав филиалы “УЗ Карго” и “УЗ Инфра”, но наблюдательный совет по неизвестным причинам заблокировал это решение.

Верховная Рада на заседании 27 января создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества “Укрзалізниця”.

В пояснительной записке сказано, что в 2019 году “Укрзалізниця” показала “наихудшие показатели производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины почти по всем направлениям деятельности”. Среди заданий комиссии – проверка и оценка состояния “Укрзалізниці”, проверка закупок, рациональности использования госимущества, профессионального соответствия членов правления и набсовета компании.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

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