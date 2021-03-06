Голубовская о COVID-19: Заболевание стало еще более непредсказуемым и длительным

06.03.2021, 17:16, Новости дня

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Течение коронавирусного заболевания COVID-19 изменилось – оно стало тяжелее. Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в интервью “Обозревателю”, которое вышло 6 марта.

“С сентября начало нарастать количество больных с тяжелыми формами заболевания, трудно поддающимися терапии, изменилась длительность течения болезни. Сейчас новое течение, абсолютно другое. Заболевание очень сильно поменялось, стало еще более непредсказуемым и длительным. Если раньше мы говорили больным, что давайте до конца 14-го дня доживем, потом должно становиться легче, то сейчас ничего подобного – ухудшение может быть и на третьей неделе, и на четвертой. Причем абсолютно внезапное. Иногда больных даже готовим на выписку, а они за ночь сильно десатурируют (падает насыщенность крови кислородом. – “ГОРДОН”) и приходится опять все сначала. Также стало много внезапных смертей. Поступают тяжелые 30-летние пациенты, такие тяжелые, что просто очень. Заболевание очень страшное, и нам с вами еще нужно продержаться хотя бы до конца года”, – сказала Голубовская.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,4 млн человек, 26,9 тыс. пациентов умерли, почти 1,2 млн выздоровело.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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