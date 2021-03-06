Кравчук: Мы не просим Россию решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет

06.03.2021, 17:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Первый президент, председатель украинской делегации в трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала “Украина 24” заявил, что Украина готова дать отпор различным сценариям со стороны государства-агрессора России.

– Москва заявляет о пересечении “красной линии”. А кто же ее пересекает? Сами пересекают и сами намекают. Недавно я слышал заявление [министра внутренних дел Арсена] Авакова. Он сказал, что у нас есть на все возможные сценарии, которые предпримет Россия, адекватные ответы. Сегодня Украина не та, которая была пять, шесть, семь лет назад. Сегодня мы готовы, мы не хотим этого, но мы готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений, – заявил Кравчук.

Он отметил, что различные российские чиновники: президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков – в разное время говорят разное, а вывод один – “они там ни при чем”, они какие-то наблюдатели.

– Они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери. Мы же не просим их решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет. Мы не просим агрессора помогать нам решить ситуацию с агрессором – это некая странность. Но они настолько неадекватны в своих оценках, я слежу за каждым их выступлением, и их трудно понять. Они думают, что столь хитры, что могут сами себя перехитрить, – отметил первый президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.