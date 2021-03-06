В ДТП в Польше погибли пять украинцев, а не шесть – МИД

06.03.2021, 17:16, Новости дня

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По уточненным данным, в ДТП в Польше 6 марта погибли не шесть украинцев, а пять. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

“Пять человек погибли на месте. Шестого, считавшегося погибшим, удалось реанимировать в больнице. Его состояние тяжелое”, – сказал он.

По данным Николенко, всего в тяжелом состоянии находятся семь пострадавших в ДТП украинцев.

Сейчас в Польше идентифицируют тела погибших.

В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. Сначала была информация о шести погибших украинцах и 41 пострадавшем.

МИД Украины сообщал о 35 госпитализированных гражданах Украины, их отвезли в больницы городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала.

По состоянию на 14.00 из больниц выписали девять пострадавших, проинформировала на пресс-конференции в Жешуве воевода Подкарпатского воеводства Ева Ленярт, сообщает “Укринформ”.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.

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