 

Голубовская: Ослабление пандемии должно случиться не раньше 2022 года

06.03.2021, 17:16, Новости дня
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Ослабление пандемии коронавируса случится не раньше 2022 года, прогнозирует врач-инфекционист Ольга Голубовская. Об этом она сказала в интервью “Обозревателю”, которое вышло 6 марта.

Голубовская отметила, что вакцинация сможет помочь в преодолении эпидемии.

“Она, конечно, поможет это сделать, а вот остановить… У инфекционной патологии нет стоп-крана, но естественным путем будет формироваться иммунная система. Плюс есть естественные закономерности развития эпидемий и пандемий. Ослабление должно случиться не раньше 2022 года”, – сказала она.

Инфекционист добавила, что коронавирус не исчезнет, но в будущем может стать менее агрессивным.

“Когда осенью я говорила, что наша задача дожить до апреля, то имела ввиду, что в летнее и теплое время года коронавирусы должны снижать свою агрессивность. Это не их сезон. В целом вирус не поддается никаким прогнозам, они не сбываются. Он точно не исчезнет из нашей жизни, просто не будет таким агрессивным. Не заболеть вряд ли получится, исключая людей, которые имеют какие-то генетические факторы. Они не то что предотвращают инфицирование, оно у них просто не развивается”, – заявила она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,4 млн человек, 26,9 тыс. пациентов умерли, почти 1,2 млн выздоровело.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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