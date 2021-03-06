Умер писатель Валентин Курбатов

06.03.2021, 17:00, Новости дня

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Писатель, критик и литературовед Валентин Курбатов умер в субботу на 81-м году жизни, сообщил заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы Сергей Шаргунов.

«Это был настоящий подвижник, человек благородный и глубокий, совестливый литератор. Он обитал в Пскове, был хранителем старины, автором замечательных книг и хранителем живого огня нашей античности – деревенской литературы. Это был тот литератор, которого хотелось не только читать, но и слушать, внимать ему», – передает ТАСС слова депутата.

Соболезнования родным писателя выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Для всех нас его уход – большая потеря. Это человек, которым искренне гордились, и которого искренне уважали и любили. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Окажем всю необходимую помощь семье», – сказал глава региона.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года. Он написал более двадцати книг, посвященных классикам русской литературы и подготовил публикацию дневников и писем Ивана Васильева. Награжден премиями имени Льва Толстого (2000), медалью Пушкина (2003), премией имени Павла Бажова (2007), Горьковской премией (2009), Патриаршей литературной премией, медалью Шукшина (2014). В 1978 году был принят в Союз писателей СССР. Академик Академии российской словесности (с 1997). Секретарь Союза писателей РФ (1994-1999), член правления Союза писателей РФ (с 1999). Член редколлегий журналов «Литературная учеба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета», редсовета журнала «Роман-газета – ХХI век», общественного совета журнала «Москва». Входил в жюри премии им. Аполлона Григорьева, большое жюри премии «Национальный бестселлер» (2001, 2002).