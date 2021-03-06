Brave выпустит новый браузер без слежки за пользователями

06.03.2021, 16:30, Новости дня

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Разработчики браузера Brave сообщают о скором окончании работ над новой версией поисковика с открытым кодом, который будет предназначен преимущественно для настольных устройств.

Характерной особенностью продукта станет отсутствие какой-либо слежки за действиями пользователей. Такие системы сейчас очень востребованы на рынке, отмечают специалисты. Люди страдают от завалов таргетированной рекламы, а также опасаются хакерских атак. Они хотят постоянно оставаться в режиме инкогнито.

Скорее всего, новый поисковик Brave выйдет под названием Cliqz, уточняют в компании. Подробнее разработчики обещают рассказать позже, когда данный продукт будет готов к выходу на рынок.