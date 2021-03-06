 

Компания TSMC продала излишки производственных мощностей

06.03.2021, 16:30, Новости дня
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Не секрет, что в наше время производители полупроводниковой продукции еле-еле успевают выполнять накопившиеся заказы. Не является исключением и тайваньская компания TSMC. Впрочем, у нее, оказывается, имелись излишки производственных мощностей.

Об этом стало известно, когда TSMC выставила на аукцион эти самые излишки, решив продать как можно дороже. Речь идет о производстве кремниевых пластин, уточнят специалисты. Хотя этого пока никто официально не подтвердил.

По имеющейся информации, излишки мощностей выкупил один из крупных автопроизводителей. Его также пока не называют для публикации в СМИ. Напомним, что в декабре прошлого года в мире отмечено увеличение производства такой продукции на 40%, хотя она все еще остается в дефиците.



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