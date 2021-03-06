В МИД Украины назвали предварительную причину аварии украинского автобуса в Польше

06.03.2021, 16:26, Новости дня

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Предварительной причиной ДТП с украинским автобусом в Польше стало то, что водитель не справился с управлением. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 6 марта.

“По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось”, – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что 35 пострадавших госпитализированы в больницы городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала.

“Совместно с перевозчиком и Львовской облгосадминистрацией решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время”, – отметили в МИД.

В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. Шесть человек погибли, 41 пострадал, сообщал канал TVN24. В спасательной операции задействовали пожарные бригады и вертолеты.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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