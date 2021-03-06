 

Причин переводить Киев в “красную” зону карантина пока нет – Ляшко

06.03.2021, 16:26, Новости дня
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В Киеве пока нет причин вводить ограничения “красной” зоны. Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба правительства.

“По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для “оранжевой” зоны и пока причин переводить столицу в “красную” зону нет”, – сообщили в Кабмине.

6 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Киев находится в “оранжевой”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,4 млн человек, 26,9 тыс. пациентов умерли, почти 1,2 млн выздоровело.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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