 

МИД Сирии счел санкции США и ЕС против РФ вмешательством во внутренние дела

06.03.2021, 16:10, Новости дня
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Санкции США и Евросоюза в отношении Москвы являются нарушением международных прав и вмешательством во внутренние дела России, заявили в министерстве иностранных дел Сирии.

«Сирия полностью осуждает односторонние санкции США и Европейского союза против России, которые в своей основе противоречат международному праву и являются вопиющим вмешательством во внутренние дела России», – передает заявление ведомства РИА «Новости».

Как отметили в МИД арабской республики, давление со стороны западных стран подобными методами направлены на продвижение собственной политики в других государствах и «не приведут ни к чему, кроме эскалации напряженности и дестабилизации на мировой арене». Сирия выразила полную солидарность с Москвой в борьбе с нападками тех, кто стоит у власти в США и пытается навязать свою волю, призвав прекратить введение санкций и «вернуться в рамки международного правового поля с целью сохранения мира и стабильности».

На прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев».



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