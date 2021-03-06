 

Рогозин не исключил появление новой версии «Ангары»

06.03.2021, 16:10, Новости дня
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил создание новой версии ракеты-носителя «Ангара», несмотря на то, что у РФ скоро появится «Союз-5».

«Что касается «Ангары-А3», ее производство возможно, но не очевидно, ведь в этом классе (полутяжелом) скоро появится «Союз-5» грузоподъемностью 17 тонн», – написал он в Facebook, комментируя предложение бывшего разработчика ракет семейства «Ангара», гендиректора компании «КосмоКурс» Павла Пушкина о создании новой версии.

Ранее Дмитрий Рогозин анонсировал разработку ракеты-носителя повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». Эта ракета, использующая третью водородную ступень и способная выводить на низкую орбиту 37 тонн груза, будет создана в 2025 году, сообщил глава Роскосмоса. 



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