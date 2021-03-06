Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом

06.03.2021, 16:10, Новости дня

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Ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством, от 17% до 42% пациентов – депрессией. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%), передает РИА «Новости».

В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38% до 50%). Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 млн.

Ранее ВОЗ предположила, что мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.