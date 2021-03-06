 

2020 год стан не самым удачным для производителей умных часов

06.03.2021, 15:40, Новости дня
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Ранее смарт-часы называли весьма перспективным наручным гаджетом и пророчили им быстрый рост популярности. Однако статистика мировых продаж прошлого года говорит о том, что объемы глобальной реализации данного вида устройств остались практически на том же уровне, что и в 2019-м.

К такому выводу аналитики пришли после публикации отчета компании Counterpoint Technology Market Research. По их данным, продажи умных часов за прошлый год на глобальном рынке увеличились всего-то на 1,5%. Для такого сегмента, как современная электроника, это почти ничто, отмечают эксперты.

Динамика действительно удручает. Нужно искать причины остановки роста, которые, скорее всего, кроются в слабом техническом прогрессе. В наше время часы могли бы статьи «поумнее», говорят специалисты.



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