 

Компания Microsoft ускорила работу браузера Edge на 41%

06.03.2021, 15:40, Новости дня
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Разработчики программного обеспечения из Microsoft сообщают, что достигли неплохих успехов в усовершенствовании своего браузера Edge. После последних обновлений он стал работать быстрее на 41%.

Также здесь улучшился пользовательский сервис. В частности, появились вертикальные вкладки, которые станут доступными уже в этом месяце.

В данный момент основным браузером для операционной системы Windows 10 становится Edge на основе движка Chromium, уточняют разработчики. Кроме большей скорости и новых вкладок здесь появился более удобный просмотр истории открытых страниц в Интернете. Впрочем, специалисты Microsoft обещают, что на следующем этапе сделают сервис еще более продвинутым.



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