Украинка взяла серебро в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону

06.03.2021, 15:36, Новости дня

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Украинка Юлия Джима завоевала серебро в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место. Об этом говорится на сайте Федерации биатлона Украины.

Во время гонки Джима благодаря меткой стрельбе на огневых рубежах захватила промежуточное лидерство, однако представительница Норвегии Тирил Экхофф показала хорошую скорость на финальном круге и опередила украинку на 9,3 секунды, завоевав золото. Третье место заняла итальянка Лиза Виттоцци.

Также Украина в гонке представляли Дарья Блашка, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная и Валентина Семеренко.

Блашка с одним промахом финишировала 16-й. Также один промах на огневом рубеже сделала и Меркушина, заняв 22-е место. Пидгрушная и Семеренко заняли 34-е и 40-е место соответственно.

Сразу после финиша в спринтерской гонке Джима отметила, что сама от себя не ожидала такого результата.

“Просто постаралась выполнить качественную работу, сделать качественную тренировку. Я очень рада, что наконец смогла закрыть все 10 мишеней в спринте. В общем, довольна работой лыж сегодня. На первой контрольной отметке мне сказали, что я только шесть секунд проигрываю по показателю лидера, поэтому поняла, что состояние неплохое и сегодня можно бороться за высокий результат”, – рассказала она.

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