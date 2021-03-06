 

Далай-лама привился от коронавируса вакциной Covishield

06.03.2021, 15:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Духовный лидер Тибета, лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV Далай-лама получил прививку от коронавируса. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Первую прививку от коронавируса он получил в больнице в городке Дхармсала на севере Индии. Сразу после укола он призвал людей проявить смелость и пройти вакцинацию.

Также вакцину получили еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы. Все одиннадцать привились препаратом Covishield, разработанным Оксфордским университетом и британским производителем лекарств AstraZeneca и произведенный Индийским институтом сыворотки.

Этим же препаратом сейчас делают прививки и в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает вакцинацию в мире, на 6 марта сделали уже 291 млн прививок в 111 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Алиев потребовал наступательной дипломатии вместо бессмысленных переговоров

14.11 / Планы Киева о создании лагерей для интернированных сравнили с нацистским террором

17.12 / Die Welt – экс-посол Германии предсказал сближение России и Европы из-за Китая

19.02 / Mainichi – жителям японского города будут приплачивать за вакцинацию

14.10 / Отрыв Байдена от Трампа по рейтингу растёт – республиканцы могут потерять не только Белый дом, но и сенат

19.12 / Министр соцполитики Украины анонсировала пять этапов повышения пенсий в 2021 году

24.11 / Возле Хортицы обнаружили лафет пушки казацких времен

12.12 / Гинцбург сравнил защиту от COVID-19 вакцин «Спутник V» и Pfizer

08.12 / Драбиковский: Чтобы национальная сборная Украины по баскетболу ехала на чемпионат Европы за свои деньги, – такого я не припомню

10.11 / Китай прокомментировал инцидент с участником испытаний вакцины от COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска