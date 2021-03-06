Далай-лама привился от коронавируса вакциной Covishield

06.03.2021, 15:36, Новости дня

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Духовный лидер Тибета, лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV Далай-лама получил прививку от коронавируса. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Первую прививку от коронавируса он получил в больнице в городке Дхармсала на севере Индии. Сразу после укола он призвал людей проявить смелость и пройти вакцинацию.

Также вакцину получили еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы. Все одиннадцать привились препаратом Covishield, разработанным Оксфордским университетом и британским производителем лекарств AstraZeneca и произведенный Индийским институтом сыворотки.

Этим же препаратом сейчас делают прививки и в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает вакцинацию в мире, на 6 марта сделали уже 291 млн прививок в 111 странах.

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