«Человек просто решил проверить своё здоровье»: супруга Александра Маршала подтвердила, что музыкант обращался к врачам

06.03.2021, 15:32, Разное

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Наталья Минькова подтвердила, что её супруг Александр Маршал обращался к врачам. Причина – российский рок-музыкант хотел проверить своё здоровье.

Ни о каком предынсультном состоянии, как ранее писали в Сети, Наталья Минькова не сообщила. Супруга Маршала отметила, что у 63-летнего заслуженного артиста РФ повысилось артериальное давление, вот почему он сделал УЗИ и КТ. Также исполнителю популярного хита «Орёл» скоро предстоит процедура МРТ.

Супруга легендарного участника групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького» добавила, что обследование муж проходит не по показаниям, а на всякий случай. Минькова расстроилась, почему, если знаменитости появляются в медучреждениях, то сразу идут слухи об их плохом состоянии здоровья, передаёт ГлобалМСК.РУ.