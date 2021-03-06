В Боснии предотвратили два детских суицида из-за Tik-Tok вызовов из России

06.03.2021, 15:20, Новости дня

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Полиция Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, одна из частей страны) предотвратила два детских самоубийства из-за Tik-Tok вызовов, распространяемых из России, сообщил инспектор полиции ФБиГ Саша Петрович.

«У нас не было случаев, которые мы не раскрыли до совершения суицида. Были два готовящихся детских самоубийства в последние два месяца, которые мы предотвратили», – передает слова инспектора РИА «Новости».

По словам Петровича, в полиции сомневаются, что инициаторами суицидальных «вызовов» в являются несовершеннолетние, а самого автора сообщений будет раскрыть трудно. «Цифровой, как и любой другой след, возможно идентифицировать. По запросу мы получаем данные от других членов Интерпола, если подозреваемый находится вне БиГ. Конкретно этот случай появился из России», – отметил он.

Ранее МВД Северной Македонии призвало граждан внимательнее отнестись к использованию социальных сетей. По данным ведомства, полученным от Интерпола, «в Tik-Tok в РФ и Израиля отмечены призывы к нанесению себе травм несовершеннолетними». Об опасных «вызовах» в соцсетях родителей предупредили и министерства внутренних дел Сербии и Республики Сербской БиГ.