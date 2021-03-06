Японцы высказались «за» использование «Спутника V»

06.03.2021, 15:20, Новости дня

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Читатели японского СМИ выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей.

Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей, посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из программ местного телеканала, поддержали идею использовать в стране вакцину против COVID-19 «Спутник V», передает «ИноСМИ» .

«В ответ на соответствующие запросы японской стороны мы известили ее, что можем не только экспортировать в Японию российскую антиковидную вакцину «Спутник V», но и передать ей соответствующие технологии, а также организовать совместное производство вакцины на месте. В настоящее время мы ведем переговоры с министерством труда, здравоохранения и социального развития Японии, передав японской стороне детальную информацию по вакцине» – сообщил посол Галузин, телеканалу BS Fuji.

Один из пользователей под ником iri напомнил, что «нельзя забывать, что в 1960-х годах бывший Советский Союз спас Японию от страшной эпидемии полиомиелита, сохранив жизни многим тысячам и даже миллионам наших детей».

«Японии нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское – самое лучшее в мире!»,– пишет galla.

«Пока японскую фармацевтику окончательно не разбил паралич, уж лучше нам объединиться с Россией в производстве уже готовой вакцины!», – написал mei.

Также и другие комментаторы поддержали использование «Спутника V» в Японии, так как речь идет о жизнях людей.

В японском правительстве подтвердили обращения российской стороны с предложениями об экспорте вакцины в Японию и производстве ее на месте. Пока японская сторона придерживается позиции о необходимости одобрения российской вакцины японскими властями.

Ранее Михаил Галузин заявил, что популярность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии растет после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.

Напомним, в начале февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.