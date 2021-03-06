 

Оценена площадь загрязнения после схода с рельсов вагонов с нефтью на ДВЖД

06.03.2021, 15:20, Новости дня
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Общая площадь загрязнения после схода с рельсов вагонов с нефтью в Хабаровском крае оценивается в 400 квадратных метров, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, отметив, что ситуация находится под контролем ведомства.

«Хабаровский край. Перегон «Дальневосточный – Форель». С рельсов сошел состав с 18 цистернами нефтепродуктов, 11 из них опрокинулись. Шесть цистерн пробиты: идет утечка нефтепродуктов – мазута, дизеля. Общая площадь загрязнения оценивается в 400 квадратных метров», – написала Радионова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, отобраны пробы воды и почвы. Бульдозеры проводят обваловку мест утечки, чтобы топливо не попало в ближайший водоем – ручей «Три ключа», впадающий в озеро Болонь. Сотрудники РЖД снимают поврежденное дорожное полотно – около 400 метров. К ликвидации аварии привлечены 43 человека. «Ситуация под моим контролем», – добавила руководитель ведомства.

Напомним, инцидент произошел накануне на перегоне «Дальневосточная – Форель». 10 цистерн опрокинулись. В экстренных службах региона заявляли, что в каждой опрокинутой цистерне – от 61 до 67 тонн топлива. Пресс-служба Дальневосточной железной дороги сообщила, что в результате схода с рельсов цистерн в Хабаровском крае в нескольких из них произошла «капельная течь нефтепродуктов». Следственными органами было возбуждено уголовное дело.



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