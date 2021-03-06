 

Потолок московского офиса организации по защите прав нелегальных мигрантов обвалился из-за некачественного ремонта

06.03.2021, 15:11, Разное
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Правозащитная организация «Легальный нелегал», занимающаяся помощью мигрантам, прибывшим в Россию, сообщила в своём Twitter про временное прекращение работы офиса из-за обрушившегося потолка. Причиной обрушения работники организации назвали “незначительные ошибки при ремонте”.

По сообщениям разбирающих завалы сотрудников МЧС, в результате инцидента никто не пострадал, в том числе и прирученная обезьянка, проживающая в офисе. Она успешно выбралась из завалов и была осмотрена спасателями на предмет травм.

Также отдел экспертиз МЧС провёл проверку, которая выяснила причину обрушения. Так, из-за дешевых материалов и некачественного ремонта одна из несущих колон офиса сгнила через 2 года после работ, а другая оказалась заштукатуренной деревянной доской. Само здание не будет признано аварийным потому, что офис находился на последнем этаже. Размер ущерба зданию эксперты оценили в 4 миллиона рублей.

«Нам не известно, кто делал ремонт. Но отмечу, что они не преступники и тоже россияне. И прошу не делать из них злодеев из-за маленькой ошибки при ремонтных работах. Борьба с расизмом, который проявляется в словах некоторых так называемых русских, является одной из наших основных задач. Наша организация также помогла 10 тысячам мигрантам трудоустроиться. Подвергнутым моральному угнетению переселенцам с нашей стороны оказывается психологическая помощь. И теперь они помогают делать нашу страну лучше», — прокомментировала инцидент директор организации «Легальный нелегал» Залина Петрушина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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