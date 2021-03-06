В Москве запускают пилотный проект пользовательской сети 5G

06.03.2021, 14:50, Новости дня

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В компании МТС сообщили, что вскоре на территории города Москва появится пользовательская сеть 5G. Сигнал будет общедоступным в 14 самых популярных местах столицы, сообщают представители мобильного оператора.

Правда, проект пока носит пилотный характер. Однако москвичи все же смогут оценить все преимущества беспроводной связи пятого поколения. Частота установлена в диапазоне 4,9 ГГц, уточняют специалисты.

Сеть 5G начнет работать на Тверском бульваре, возле МХАТа, в Никольском пассаже, ЦУМе, ЦДМ, на Френзенской, Университетской площади, Крымском мосту и в других людных местах. Данный диапазон будет доступен для новых моделей большинства смартфонов, в том числе и для iPhone 12. Предполагаемая скорость передачи – 1,5 Гбит/с.