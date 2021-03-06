Глава Twitter выставил на аукцион свой первый твит. За него уже предложили полмиллиона долларов
06.03.2021, 14:46,
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Глава соцсети Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит как NFT-токен. Его разместили на специальной платформе Valuables.
Первое сообщение Дорси сделал в марте 2006 года: “Просто настрой мир twttr”.
just setting up my twttr
— jack (@jack) March 21, 2006
По состоянию на 6 марта самая высокая ставка за твит составляет $500 тыс.
Как отмечает The Verge, купив твит, человек становится владельцем уникального цифрового сертификата твита. Его уникальность состоит в том, что он был подписан и проверен автором. То есть фактически покупатель получает автограф.
NFT – это своеобразный цифровой актив, позволяющий приобрести в собственность товар, существует только в цифровом виде. Каждый такой токен уникальный, не зависит от стоимости других и подтверждает оригинальность “товара”.
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