 

Авария украинского автобуса в Польше. Число госпитализированных выросло до 35 человек

06.03.2021, 14:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Число госпитализированных украинцев, которые пострадали в результате аварии украинского автобуса в Польше возросло до 35 человек. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше 6 марта в Facebook.

“На данный момент в медицинских учреждениях находятся 35 граждан Украины. Им и их семьям оказывается необходимая консульская помощь. Провдится работа по организации возвращения в Украину граждан, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Сейчас они находятся в гостинице”, – сообщили в посольстве.

В пресс-службе отметили, что на место происшествия прибыли работники Генерального консульства Украины в Люблине.

https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/posts/3837463076374690

В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. Шесть человек погибли, 41 пострадал, сообщал канал TVN24. Ранее сообщалось о 15 госпитализированных. В спасательной операции задействовали пожарные бригады и вертолеты. Причина аварии пока не установлена.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / На Украине в контейнерах с фруктами нашли партию кокаина на 12 млн долларов

08.07 / В Конгрессе США не захотели тратить деньги на контроль над нефтью в Сирии

06.07 / Верховный суд США отказался освободить выборщиков от штрафов

31.01 / “Теперь они вместе”. Умер отец Василия Слипака

08.08 / Ученый объяснил, кто может заразиться коронавирусом осенью

19.01 / Генетики создали эликсир молодости для червей

19.11 / Наибольший шок от пандемии COVID-19 украинская экономика уже получила – глава Нацбанка

02.09 / Журнал Charlie Hebdo перепечатает карикатуры на пророка Мухаммеда

19.10 / Стало известно о визите представителя администрации Трампа в Дамаск

06.07 / “Аэрофлот” пополнит авиапарк российскими лайнерами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска