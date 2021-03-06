Авария украинского автобуса в Польше. Число госпитализированных выросло до 35 человек

06.03.2021, 14:46, Новости дня

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Число госпитализированных украинцев, которые пострадали в результате аварии украинского автобуса в Польше возросло до 35 человек. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше 6 марта в Facebook.

“На данный момент в медицинских учреждениях находятся 35 граждан Украины. Им и их семьям оказывается необходимая консульская помощь. Провдится работа по организации возвращения в Украину граждан, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Сейчас они находятся в гостинице”, – сообщили в посольстве.

В пресс-службе отметили, что на место происшествия прибыли работники Генерального консульства Украины в Люблине.

https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/posts/3837463076374690

В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. Шесть человек погибли, 41 пострадал, сообщал канал TVN24. Ранее сообщалось о 15 госпитализированных. В спасательной операции задействовали пожарные бригады и вертолеты. Причина аварии пока не установлена.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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