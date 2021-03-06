 

В Украине обновили карантинное зонирование

06.03.2021, 14:46, Новости дня
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Министерство здравоохранения Украины 6 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина.

Согласно нему в “красную” попали: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В “оранжевой” зоне находятся: Киевская, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области.

Остальные регионы находятся в “желтой” эпидемической зоне.

В ряде регионов наблюдается рост количества госпитализаций. По данным Минздрава, наиболее проблемная ситуация по этому показателю в Ивано-Франковской (139,5 на 100 тыс. населения при норме 60), Винницкой (109,9), Черновицкой (96,9), Закарпатской (94,0), Житомирской (82,7), Николаевской (67,4) и Хмельницкой (64,9) областях, а также в Киеве (60,2).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,4 млн человек, 26,9 тыс. пациентов умерли, почти 1,2 млн – выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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