 

Софья Таюрская из Little Big на всю жизнь запомнила фразу о своем сложном характере

06.03.2021, 14:42, Разное
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Софья Таюрская из Little Big пояснила поклонникам о своем детстве. Как оказалось, артистка на всю жизнь запомнила фразу о своем сложном для общения характере.
Группа Little Big со времени своего образования в 2013 году сумела добиться международного успеха. Колоритных участников коллектива узнают практически в любой стране мира, этому способствует не только внешний вид артистов, но и их талант, а также неповторимый шарм. Вокалистка рейв-группы Софья Таюрская пояснила почитателям своего таланта о своем детстве.

В то время, когда будущей звезде было девять лет, ей очень понравился один мальчик, занимающийся фигурным катанием. Чтобы подружиться с ним, девочка решила также записаться на занятия на катке. Увы, сердце прекрасного принца она так и не завоевала, однако нашла много друзей и иную любовь, коньки и лед.

Причиной же несостоявшегося романа с мальчиком, проживающим по соседству, стал ее характер. Именно тогда маленькая Софья услышала, что ее нрав просто ужасен и выдержать его не сможет ни один парень. Однако спустя некоторое время ребята все же поладили, вместо романа найдя вместе крепкую дружбу.

В прошлом году группа Little Big должна была представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение». Однако из-за пандемии шоу перенесли на 2021 год. Однако, как пишет «Слово и дело», в Роттердам от РФ петербургский коллектив уже не поедет. Кто будет выступать в Нидерландах от России, станет ясно уже 8 марта, в день национального отбора.

Источник: slovodel.com



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