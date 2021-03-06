Министерство труда РФ займётся актуализацией порядка ведения трудовых книжек

06.03.2021, 14:42, Разное

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Министерство труда и социальной защиты РФ пересмотрит последовательность ведения трудовых книжек. Произойдёт некая актуализация.

Итак, в рамках актуализации порядка ведения трудовых книжек запланировано исключить «устаревшие» требования к работодателям. В пояснительных данных на официальном портале Минтруда отмечается, что руководители предприятий смогут не заводить личные карточки своих сотрудников, в которых раньше они своей подписью подтверждали, что ознакомлены с записями, внесёнными в трудовую. Также не нужно будет скреплять сургучной печатью журнал ведения и хранения официальных персональных документов о трудоустройстве граждан.

В российском ведомстве проинформировали, что рассматривается вопрос и о цифровом ведении трудовых книжек. Если нововведения будут приняты, то это никак не повлияет на трудовые книжки старого образца, которые на руках у работников, их срок действия неограничен. Что касается обновлённых документов, то их начнут выдавать с 2023 года, передаёт ГЛОБАЛМСК.РУ.