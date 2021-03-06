 

В Кремле отреагировали на публикации о повышении пенсионного возраста

06.03.2021, 14:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вопрос о возможности поднятия пенсионного возраста не стоит, подобные заявления абсолютно неправильные, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее один из депутатов КПРФ заявил, что после выборов в Госдуму может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста, передает РИА «Новости».

«Нет, нету (на повестке этого вопроса). Это абсолютное неправильное заявление», – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, соответствуют ли эти слова действительности.

Ранее Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам.

В конце декабря 2020 года стал известен желаемый размер пенсии для большинства россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменились пенсии с 1 января 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / В РФ оценили возможность перевода дошколят на удаленку

24.06 / “Интер” и “Сассуоло” сыграли вничью, забив на двоих шесть голов

21.01 / Ляпина: Министерство экономики не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность “Укрзалізниці”

08.11 / Мнения: У Трампа не получилось отменить будущее

26.01 / ЕС решил запретить японцам посещать страны союза

17.10 / Алиев пригрозил Армении ответом за ракетный обстрел Гянджи

26.06 / Япония пожаловалась на российскую геологоразведку около Курил

03.02 / Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучших футболистов десятилетия

29.09 / В Днепре после нападения домашних овчарок скончался двухлетний ребенок

01.01 / Минобороны отчиталось о завершении осеннего призыва

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска