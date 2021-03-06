В Кремле отреагировали на публикации о повышении пенсионного возраста

06.03.2021, 14:30, Новости дня

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Вопрос о возможности поднятия пенсионного возраста не стоит, подобные заявления абсолютно неправильные, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее один из депутатов КПРФ заявил, что после выборов в Госдуму может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста, передает РИА «Новости».

«Нет, нету (на повестке этого вопроса). Это абсолютное неправильное заявление», – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, соответствуют ли эти слова действительности.

Ранее Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам.

В конце декабря 2020 года стал известен желаемый размер пенсии для большинства россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменились пенсии с 1 января 2021 года.