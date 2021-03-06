Вкусно и полезно: что добавить в чай, чтобы укрепить иммунитет

06.03.2021, 14:08, Разное

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Спокойный отдых после загруженного рабочего дня, вечерние дела в загородном доме или даже позднее заселение в гостиничный номер. Любой обычный вечер, где бы вы его ни проводили, сразу наполняется уютной атмосферой, как только на столе появляется чашечка ароматного чая. Но кроме традиционных корицы, имбиря, мускатного ореха, гвоздики и лимона иногда хочется удивить себя и гостей чем-то новым, оригинальным и полезным. Простор для фантазии есть — специй сейчас столько, что можно создать свой купаж, угощать им друзей и дарить в красивой хендмейд-упаковке. Дробышева Анна, нутрициолог, эксперт маркетплейса витаминов и натуральных товаров для здоровья iHerb, рассказала, какие специи и травы подарят чаю новые полезные свойства, и поделилась рецептами.

Специи

Куркума — “золотая специя”, целебные свойства которой известны уже более пяти тысяч лет. Она содержит полифенол куркумин, который помогает организму противостоять инфекциям, мешает образованию свободных радикалов и действию токсинов. Поэтому куркума полезна для общего укрепления иммунитета, профилактики воспалений и преждевременного старения. Кроме чая, ее рекомендуют добавлять в молоко, но можно совместить два рецепта и сделать чай латте.

На порцию чая латте с куркумой понадобится:

● стакан цельного молока (можно разбавить водой в пропорции 1:1)

● черный чай по вкусу

● 1/2 чайной ложки куркумы

● 1/4 чайной ложки корицы

● 1/2 чайной ложки сахара или меда

● щепотка имбиря

● щепотка красного или черного перца по желанию

Чтобы специи лучше смешались с молоком, можно использовать блендер. Смесь нужно нагреть почти до кипения, а затем добавить черный чай и дать потомиться на маленьком огне 3–5 минут.

Анис — одна из самых ароматных успокаивающих специй, о пользе которой писал еще Гиппократ. Богат витамином С, витаминами группы B, а его эфирное масло используют в отхаркивающих средствах. Анисовый чай помогает справиться с кашлем и першением в горле, восстановить севший голос, избавиться от мокроты. Он полезен для нормальной работы желудка, кишечника и печени, для профилактики запоров. Анис сочетается с любым чаем. На одну порцию достаточно растолочь от 1/2 до 1 чайной ложки семян аниса и заварить вместе с чайными листьями.

Масала — на индийском это слово означает “смесь”. Именно от смеси специй знаменитый чай получил свое название. Существуют и другие купажи специй с такой приставкой, например, тандури-масала для блюд на гриле или гарам-масала, которую в индийской кухне можно встретить и в рагу, и в выпечке. В смесь масала для чая входят многие специи, которые у нас считаются согревающими и “сладкими”: корица, мускатный орех, кардамон, гвоздика, имбирь, шафран. Но это не все — традиции позволяют добавить в масала лепестки розы, черный перец, миндальные лепестки и даже корень солодки. Недаром в Индии этот чай считается не просто бодрящим, а лечебным напитком.

В качестве основы для масала лучше всего использовать индийский чай сорта ассам, а специи растолочь в ступке или сразу купить их в измельченном виде. Если же вы захотите получить более свежий и экзотический вкус, можно заменить сахар медом, а обычное молоко — кокосовым.

Травы

Гибискус — суданская роза, из лепестков которой готовят известный чай каркаде. В чистом виде он дает фруктовый кисловатый привкус, но при этом заряжает антиоксидантами и отлично тонизирует. Поэтому, если кислинка вам не по вкусу, сушеный гибискус можно добавлять в пропорции 1:1 в черный или травяной чай. Особенно удачно он сочетается с листьями малины, смородины, шиповником и другими ягодами.

Орегано — пряность, которая ассоциируется в первую очередь с пастой, пиццей и томатным супом, на самом деле вполне подходит для чая. Витамина С в ней больше, чем в цитрусовых, она полезна для нервной системы, женского здоровья и профилактики воспалений горла. Чуть горьковатый, южный и свежий аромат орегано сочетается с лимоном, зеленым чаем и имбирем. С ними можно приготовить чай матча для укрепления иммунитета. На порцию понадобится:

● стакан воды

● 1 чайная ложка порошка матча

● 1/2 чайной ложки сушеного орегано

● 1/2 чайной ложки тертого имбиря

● 1-2 чайные ложки сока лимона или лайма

● мед по вкусу

Все ингредиенты, кроме меда и матча, нужно довести до кипения и потомить примерно 15 минут. Затем добавить матча, разведенный в небольшом количестве горячей воды, чтобы не было комочков, и мед. После этого чай можно сразу подавать к столу.

Рейши — оригинальная добавка для тех, кто хочет усиленной поддержки иммунитета. Это вид грибов, который широко известен в китайской и японской традиционной медицине. В России он занесен в Красную книгу, но для приготовления целебных настоек и экстрактов его специально культивируют, не нанося вреда природе.

Рейши действует сильнее, чем травы. Он помогает организму противостоять вирусам и бактериям, работает как натуральный безопасный антибиотик и укрепляет сердечно-сосудистую систему. На маркетплейсах витаминов и здорового питания его можно найти в удобной форме порошка в капсулах. Вкус немного напоминает чайный гриб, поэтому вместе с рейши в чай добавляют подсластители и приправы. Для начала можно приготовить одну порцию, а потом поэкспериментировать со вкусами. Для порции напитка понадобится:

● стакан воды

● черный чай по вкусу

● 1 столовая ложка меда

● 1/2 ложки лимонного сока

● 1/4 чайной ложки корицы

● 1 капсула порошка рейши

Сначала нужно залить черный чай горячей водой, а затем добавлять приправы. Мед в этом чае и в любом другом можно заменить кленовым сиропом, сиропом агавы или топинамбура. Они полезнее обычного сахара, их требуется меньше, а вкус с ними играет новыми нотками.