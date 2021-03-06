Нетаньяху заявил, что Израиль первым в мире победил эпидемию коронавируса

06.03.2021, 13:56, Новости дня

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 4 марта, что Израиль в значительной степени покончил с коронавирусом и стал первой страной в мире, которая положила конец эпидемии, отмечает The Times of Israel.

В частности, Нетаньяху упомянул, что в стране выдают так называемые “зеленый паспорта” вакцинации, с которыми граждане могут свободно посещать рестораны, театры и спортивные мероприятия.

Политик надеется, что к концу марта в стране вакцинируют уже все взрослое население и Израиль смогут полностью открыть к апрелю.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали Нетаньяху. По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает вакцинацию в мире, Израиль находится на первом месте по количеству сделанных прививок на 100 человек. Всего в стране ввели уже 8,6 млн доз вакцин при общем населении в 9 млн человек.

2 марта сообщалось, что 52% взрослого населения Израиля получило две дозы вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Израиле подтвердили 796 тыс. случаев заболевания, 5,8 тыс. человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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