От Бурунова до Янковского: Teleprogramma назвала самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса

06.03.2021, 13:52, Разное

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Издание Teleprogramma назвало самых завидных холостяков в российском шоу-бизнесе. В рейтинг вошли популярные актеры и телеведущий ТОПовых ТВ-программ.

Эксперты издания Teleprogramma составили рейтинг самых видных мужчин отечественного шоу-бизнеса, до сих пор не связавших себя семейными узами. Лидером предпочтений сотрудников журнала стал Сергей Бурунов. Несмотря на возраст, звезде уже исполнилось 43 года, он все еще ходит в холостяках. При этом артист не состоял ранее в браке, хотя, по его признанию, мечтает о семье.

Серебро в почетном перечне занял Антон Привольнов, телеведущий передачи «Звезды сошлись» на НТВ. Его первый брак был неудачным, после развода журналист воспитывает 13-летнего сына. Он также занят работой и, возможно, вскоре почитатели его таланта смогут ознакомиться с его собственным сетевым шоу.

Бронза досталась еще актеру и телеведущему Игорю Вернику. Даже достигнув 57 лет, он все также не теряет надежды встретить свою избранницу. В женщинах артист ценит ласку, нежность, доброту, а также яркость, содержательность. При этом будущая супруга Игоря Верника должна быть домашней и беречь семейный уют.

Замкнули пятерку самых завидных холостяков РФ актеры театра и кино Милош Бикович и Иван Янковский. Бикович, недавно ставший гражданином России, сейчас активно снимается в телесериалах. В то время, как Янковский задействован во многих постановках театра им. Ермоловой, а также Студии театрального искусства.

Источник: teleprogramma.pro