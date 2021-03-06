 

С кем Шнурову лучше? – Личное мнение

06.03.2021, 13:42, Разное
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Ксения Собчак осудила новую жену Шнурова и самого Серёжу. Мол, дурно влияет жена на клоуна — перестал выступать, трясти гениталиями на сцене, забыл всех друзей.

Ксюшадь даже назвала происходящее в жизни Шнурка трагедией. Ну, правильно, если мужик перестал бухать и позориться, разве это не горе?


Фото: Соцсети

«Считаю, что вся трагедия, которая сейчас происходит с Сережей, связана только с тем, что он ее профукал… Вот новая женщина для него, конечно, делает хуже, но для себя все грамотно. Пришла, зачистила территорию, потому что все ниточки в прошлое будут тянуть к Матильде», — заявила говорящая Ксюшадь.

Зря бросил Матильду. Женщину, при которой Сергей бухал и гробил здоровье. Бабу, которая допускала пьянки дома, спокойно сносила нелепое поведение мужа.

Новая женщина делает хуже — отмыла Сергея. Не пьёт, не шляется по тусовкам полусветской Москвы. Распустил пошлую группу своих музыкантов.

Зачистила территорию, гадина? Это так называется? Ну, если только в воспалённом сознании Ксении с публичного бревна Дома 2.

У всех нормальных людей новая жена Шнурова вызывает симпатию и одобрение. По факту, она спасла мужика, которого не могла остановить Матильда.

И нет бы порадоваться за бывшего собутыльника-друга. Вырвался из порочного круга, живёт.

Но Ксения Собчак не может этого — и дело совсем не в её мерзком характере. Проблема глубже, хотя она уже у всех на виду.

Ксюшка окончательно приняла пораженческую позицию в своём браке с будущим мастером Богомоловым и встала на сторону брошенной жены Матильды. Это нормально. Это так психика человека работает — с кем себя ассоциируешь, тот и приятен, того ты и защищаешь.

С брошенной Мотькой возникают ассоциации? Да, ты будешь её восхвалять, встанешь на её сторону, если сама уже понимаешь, что вот-вот окажешься брошенкой.

А за Шнурова можно только порадоваться, но недолго. Мне кажется, новой жене он тоже вот-вот надоест — он старый и некрасивый.

А вы предчувствовали, что вас вот-вот бросят? Что делали в этот момент?

Источник: Лена Миро



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