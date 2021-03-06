 

В мире сделали более 291 млн привививок от коронавируса – данные Bloomberg

06.03.2021, 13:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В мире по состоянию на 6 марта сделали более 291 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация началась в 111 странах мира.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 85 млн доз;
Китай – 52,5 млн доз;
страны ЕС – 38,6 млн доз;
Великобритания – 22,4 млн доз;
Индия – 19 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (94,62), Сейшельские Острова (85,12), Объединенные Арабские Эмираты (58,01), Мальдивы (37,32) и Великобритания (33,52).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине кампания вакцинации началась 24 февраля. Первыми прививки получили реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, врач мобильной бригады из Винницы Людмила Бойко, врач “ковидного” отделения в Чернигове Игорь Кузин и заведующая инфекционным отделением в Броварах Татьяна Шульженко. 25 февраля вакцинация началась во всех областях.

По состоянию на утро 6 марта в Украине первую дозу вакцины получили более 15 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Пушкина возмутилась аргументом «сама виновата» в делах о жертвах насилия

08.07 / Российский космонавт с МКС побывал на Crew Dragon

11.08 / Тихановская призвала белорусов не устраивать акции протеста

26.09 / Путин прилетел на вертолете на «Кавказ-2020»

23.01 / Россиянин Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США

25.12 / ЮАР отвергает утверждение, что ее вариант Covid более опасен, чем британский штамм

14.11 / Полиция прекратила концерт группы “Бумбокс” во Львове из-за нарушения карантина

04.08 / В Ботсване выяснили причину массовой гибели слонов

03.02 / В России главного редактора “Медиазоны” арестовали на 25 суток за ретвит

11.07 / Начался отборочный этап всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска