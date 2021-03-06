В мире сделали более 291 млн привививок от коронавируса – данные Bloomberg

06.03.2021, 13:06, Новости дня

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В мире по состоянию на 6 марта сделали более 291 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация началась в 111 странах мира.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 85 млн доз;

Китай – 52,5 млн доз;

страны ЕС – 38,6 млн доз;

Великобритания – 22,4 млн доз;

Индия – 19 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (94,62), Сейшельские Острова (85,12), Объединенные Арабские Эмираты (58,01), Мальдивы (37,32) и Великобритания (33,52).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине кампания вакцинации началась 24 февраля. Первыми прививки получили реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, врач мобильной бригады из Винницы Людмила Бойко, врач “ковидного” отделения в Чернигове Игорь Кузин и заведующая инфекционным отделением в Броварах Татьяна Шульженко. 25 февраля вакцинация началась во всех областях.

По состоянию на утро 6 марта в Украине первую дозу вакцины получили более 15 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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