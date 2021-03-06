“Укроборонпром” проверит своего топ-менеджера на наличие связей с Россией

06.03.2021, 13:06, Новости дня

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Государственный концерн “Укроборонпром” начал служебное расследование в отношении возможных связей одного из руководителей концерна с российскими спецслужбами. Об этом 5 марта сообщила пресс служба концерна.

Расследование касается информации, озвученной 4 марта во время пленарного заседания Верховной Рады Украины. Тогда нардеп из депутатской группы “Довіра” Андрей Кит заявил о “явной принадлежности” заместителя генерального директора “Укроборонпрома” по маркетингу и сбыту Михаила Морозова к российским спецслужбам и о том, что его деятельность “как руководителя тогдашнего спецэкспорта “Прогресс” с одной из стран Южной Азии нанесла Украине убытки”.

“Целью служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в адрес господина Морозова”, – говорится в сообщении.

На время служебного расследования Морозов будет в отпуске и прекратит выполнение служебных обязанностей, добавили в “Укроборонпроме”.

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