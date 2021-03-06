 

Украинский подросток, которого жестоко избили в Париже, выписался из больницы

06.03.2021, 13:06, Новости дня
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Подростка украинского происхождения, которого в январе жестко избили в центре Парижа, выписали из больницы. Об этом “Укринформу” сообщила представительница украинской общины в Париже Мария Диамант.

“Сейчас состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы”, – сообщила Диамант.

Она отметила, что парень еще находится в сложном психологическом состоянии, но держится достойно.

Также подростка по запросу адвоката допросила полиция по делу о его избиении.

“Юра был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время”, – рассказала Диамант.

15 января в центре Парижа 10 неизвестных напали на компанию подростков, среди которых был и украинец. 

После избиения у парня обнаружили травму головы с несколькими серьезными переломами, гематому между мозгом и черепом, контузию головного мозга, а также перелом носа, пальца и несколько синяков. Ему сделали шестичасовую операцию. 24 января стало известно, что пострадавшего украинца начали выводить из комы.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января прокомментировал избиение подростка. Глава государства потребовал найти и наказать злоумышленников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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