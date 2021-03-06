Меган Маркл обвинила королевскую семью в распространении компромата на неё

06.03.2021, 13:02, Разное

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Герцогиня Сассекская обвинила королевскую семью в публикации компроматов на неё. Меган Маркл рассказала, что информация, недавно появившаяся в Сети, это всего лишь очередные слухи.

Супруга принца Гарри уверена, что «лживые истории, основанные на недостоверной информации», появились в британских изданиях с подачи принца Чарльза и его жены Камиллы. Были приведены ситуации, когда Меган ещё до свадьбы довела до слёз супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон, а Герцог Сассекский повысил голос на костюмершу королевы.

Также в Сети распространяются новости-слухи о том, что Меган Маркл увольняет своих сотрудников. Герцогиня Сассекская данную информацию опровергает. Она очень переживает по этому поводу, считая, что подобные статьи говорят о ней как о плохом руководителе.

8 марта принц Гарри и Меган Маркл впервые после своего отъезда из Великобритании дадут расширенное интервью журналистам. Ожидается, что в программе телеканала CBS раскроются яркие подробности из жизни герцогов Сассекских, передаёт «Слово и Дело».