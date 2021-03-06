 

В The National Interest рассказали о прежних планах США уничтожить Москву

06.03.2021, 13:02, Разное
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Издание The National Interest обнародовало информацию об отношении властей США к России. Оказалось, не так давно Белый дом планировал уничтожить Москву.
Новая статья The National Interest раскрыла нелицеприятную правду относительно намерений американского политического истеблишмента. Как известно, период с 1946 года вплоть до конца 1980-х годов называется Холодной войной. В это время взаимоотношения Соединенных Штатов и Советского Союза были накалены до предела. Как оказалось, за океаном в это время не только враждебно воспринимали любые инициативы СССР, но и в буквальном смысле готовились уничтожить столицу коммунистического государства.

В разработке у Пентагона была уникальная военная операция, включающая быстрый ракетный удар по главным городам и ключевым инфраструктурным объектам СССР. Для этого Белый дом был готов использовать стратегические межконтинентальные ракеты, обладающие ядерным зарядом. Эксперт NI Питер Сучиу пояснил о работе в Соединенных Штатах над созданием новой оружейной программы. С ее помощью можно было в любое время быстро и эффективно доставить боеголовку к расположенным в Советском Союзе целям.

Столицу страны американские власти собирались уничтожить ядерным зарядом, доставленным крылатой ракетой класса «земля-земля» SM-64 Navaho. Ее уникальные параметры позволили бы достичь границ СССР на 20-километровой высоте со скоростью в 3 Маха. Такая ракета должна была быть выпущена по Москве и Ленинграду. Далее в США разрабатывали комплекс боеголовок для масштабного удара сразу по 1100 различным объектам.

Сконструированное в 50-х годах орудие X-10, испытанное в октябре 1953 года, представляло собой беспилотник с характеристиками, аналогичными реактивному самолету. Специальный ядерный заряд, установленный на борту, взрывался, приблизившись к цели автоматически, без дополнительных команд. Прекратила свое существование данная программа только в 1956 году. При этом первые запуски ракеты были неудачными. Заменили X-10, по данным «Народных новостей России», баллистические ракеты «Атлас» с улучшенными характеристиками и более низкой стоимостью в производстве.

Источник: nation-news.ru



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