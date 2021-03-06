Папа Римский Франциск призвал бойкотировать 8 марта

06.03.2021, 12:51, Разное

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Папа Римский Франциск призвал к бойкоту Международного женского дня, отмечаемого 8 марта. Понтифик назвал праздник пиршеством Сатаны.

«Господь создал равными всех людей: и мужчин, и женщин, и ещё 32 пола. И только Сатана, как умелый искуситель, пытается заставить всех преклоняться перед женщиной. Слуга Сатаны Клара Цеткин и её дьяволы-коммунисты придумали заменить Христа женщиной и поклоняться ей. Господь одинаково любит все гендеры, а идти на поводу у сатанистки Цеткин – всё равно, что поддерживать Ленина и Сталина, расстрелявших миллионы людей. Будь моя воля, эта женщина обязательно подверглась бы инквизиции», – сказал понтифик.

Глава мирового католицизма добавил, что будет тщательно наблюдать за соблюдением моральных устоев во всех католических храмах. Он рекомендовал настоятелям 8 марта на сутки запереть всех послушниц в погребах и не выпускать их наружу до полуночи. Ослушавшиеся его священники будут навсегда отлучены от церкви.

«По своей природе я демократ, но других способов уберечь их от соблазна пока не придумано», – заключил Папа.

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