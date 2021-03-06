 

В Ереване ветераны армянской армии вышли на митинг в поддержку Генштаба

06.03.2021, 12:50, Новости дня
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Около трех сотен ветеранов армянской армии собрались в Ереване на митинг в поддержку Генштаба. Запасники также требуют отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили СМИ.

Ветераны собрались на окраине Еревана около здания Минобороны. Предполагается, что отсюда они промаршируют к зданию парламента, где в 15.00 по местному времени (14.00 мск) состоится митинг оппозиции с аналогичными требованиями, передает РИА «Новости».

Ранее бывший замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об «Искандерах», подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отменить увольнение.

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».



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