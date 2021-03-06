 

В РФ число выпущенных банковских карт достигло рекорда

06.03.2021, 12:50, Новости дня
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Число выпущенных российскими банками карт по итогам четвертого квартала впервые превысило 300 млн единиц, следует из материалов Центробанка.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов связывает высокие темпы эмиссии, с тем, что россияне начали возвращаться к нормальной жизни, оформляют карты для получения пенсий и стипендий, передает РИА «Новости».

Второй причиной может быть то, что некоторые банки продолжали обслуживать формально просроченные карты – в обычной ситуации они бы не попадали в статистику. По его словам, цифры Банка РФ определенно показывают насыщенность рынка, уже на данный момент на каждого трудоспособного гражданина приходится почти четыре карты. Это много, и коррекция объемов эмиссии неизбежна, считает эксперт.

По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Егора Дахтлера, ждать коррекции в сегменте кредитных карт не стоит, потому что в российской банковской системе проникновение кредитов, в том числе населению, относительно низкое. «Оно считается как соотношение кредитов по отношению к ВВП, и в РФ уровень проникновения кредитов населению составляет всего 17-18%. В то время как в развитых странах этот уровень может достигать 50-70%», – добавил он.

Ранее сообщалось, что российские банки в январе ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума. Положительный ответ был дан лишь по 28% всех заявок, в результате количество выданных кредиток сократилось вдвое. 



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