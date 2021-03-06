В Одесской области произошло ДТП с участием патрульного авто, один человек погиб

06.03.2021, 12:16, Новости дня

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На трассе Одесса – Киев вечером 5 марта произошло ДТП с участием авто Hyundai и служебного авто патрульной полиции Toyota Prius. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

“В результате столкновения Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai”, – проинформировали в пресс-службе.

Водитель и еще два пассажира этого автомобиля травмированы.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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