Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в аварии в Польше

06.03.2021, 12:16, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью шести украинцев в аварии в Польше 6 марта.

“Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы – на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи”, – написал президент в Twitter.

Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021

В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Шесть человек погибли, 40 пострадали, 15 из них госпитализированы. Причина аварии выясняется.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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